В «Пари НН» сделали заявление о будущем Романцева

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил, планируется ли продолжение сотрудничества с Олегом Романцевым.

Экс-тренер «Спартака» в декабре 2023 года стал наставником и советником нижегородского клуба.

Он не тренирует с 2005 года.

Романцев приводил спартаковцев к чемпионству 9 раз.

«Олег Иванович работает с болельщиками, встречается с руководством, дает свои комментарии, консультирует... Это не номинальность в том смысле, в котором это было обозначено.

Олег Иванович активен, небезучастен и полезен нам на сегодняшний день.

Вероятно, мы в декабре встретимся, сконтактируем и поймем фронт работы на следующий год, определимся по возможностям Олега Ивановича. И дальше уже примем совместное решение», – сказал Мелик-Гусейнов.

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