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    В «Пари НН» сделали заявление о будущем Романцева

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил, планируется ли продолжение сотрудничества с Олегом Романцевым.

    • Экс-тренер «Спартака» в декабре 2023 года стал наставником и советником нижегородского клуба.
    • Он не тренирует с 2005 года.
    • Романцев приводил спартаковцев к чемпионству 9 раз.

    «Олег Иванович работает с болельщиками, встречается с руководством, дает свои комментарии, консультирует... Это не номинальность в том смысле, в котором это было обозначено.

    Олег Иванович активен, небезучастен и полезен нам на сегодняшний день.

    Вероятно, мы в декабре встретимся, сконтактируем и поймем фронт работы на следующий год, определимся по возможностям Олега Ивановича. И дальше уже примем совместное решение», – сказал Мелик-Гусейнов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2024 21:21
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    Комментарии (2)
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    1731523847
    Зачем он вам ??? Лучше наймите Остапа Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бея..
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    BRO_football
    1731529482
    Что есть Романцев, что нету. Ничего не поменялось. Результаты Пари НН как были плохими, так и остались
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