Кубок Испании. «Барселона» в овертайме победила клуб 3-го дивизиона «Интерсити» (4:3)

«Барселона» в дополнительное время обыграла «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. За клуб из 3-го дивизиона Испании хет-трик сделал 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила.

В овертайме за «Барсу» забил Ансу Фати.

Каталонцы вышли в 1/8 финала турнира.

Испания. Кубок. 1/16 финала

Интерсити – Барселона – 3:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Араухо, 4; 1:1 – Сольдевила, 59; 1:2 – Дембеле, 56; 2:2 – Сольдевила, 74; 2:3 – Рафинья, 77; 3:3 – Сольдевила, 86; 3:4 – Фати, 104.

Календарь Кубка Испании

Результаты Кубка Испании

Получи до 10 000 рублей за регистрацию