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    Кубок Испании. «Барселона» в овертайме победила клуб 3-го дивизиона «Интерсити» (4:3)

    «Барселона» в дополнительное время обыграла «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

    Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. За клуб из 3-го дивизиона Испании хет-трик сделал 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила.

    В овертайме за «Барсу» забил Ансу Фати.

    Каталонцы вышли в 1/8 финала турнира.

    Испания. Кубок. 1/16 финала

    Интерсити – Барселона – 3:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Араухо, 4; 1:1 – Сольдевила, 59; 1:2 – Дембеле, 56; 2:2 – Сольдевила, 74; 2:3 – Рафинья, 77; 3:3 – Сольдевила, 86; 3:4 – Фати, 104.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +813

      Lipatoff 1 час назад

      Игра Бускетса чет не радует, сдал конкретно, вроде собирается уходить, надо дать ему такую возможность, и наигрывать на эту позицию Френки

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      Рейтинг: +552

      lNeTl > Lipatoff 24 минуты назад

      Главное, что букмекеры в восторге.

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