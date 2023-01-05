Кубок Испании. «Барселона» в овертайме победила клуб 3-го дивизиона «Интерсити» (4:3)

«Барселона» в дополнительное время обыграла «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании.
Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. За клуб из 3-го дивизиона Испании хет-трик сделал 21-летний полузащитник Ориоль Сольдевила.
В овертайме за «Барсу» забил Ансу Фати.
Каталонцы вышли в 1/8 финала турнира.
Испания. Кубок. 1/16 финала
Интерсити – Барселона – 3:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Араухо, 4; 1:1 – Сольдевила, 59; 1:2 – Дембеле, 56; 2:2 – Сольдевила, 74; 2:3 – Рафинья, 77; 3:3 – Сольдевила, 86; 3:4 – Фати, 104.
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Источник: «Бомбардир»