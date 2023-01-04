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Расписание матчей
Испания. Кубок
Интерсити - Барселона
Интерсити - Барселона: обзор матча 04 января 2023
Интерсити
04.01.2023, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 4
Завершен
Барселона
4'
Р. Араухо
66'
У. Дембеле
77'
Рафинья
104'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интерсити - Барселона
105'
Замена
А. Бальде
️️️️
У. Дембеле
104'
ГОЛ! 0:4!
А. Фати
Пас отдал
Рафинья
83'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Э. Бельерин
77'
ГОЛ! 0:3!
Рафинья
Пас отдал
Ж. Альба
75'
Замена
А. Фати
️️️️
М. Депай
66'
ГОЛ! 0:2!
У. Дембеле
Пас отдал
Гави
61'
Замена
Рафинья
️️️️
Ф. Торрес
60'
Замена
Гави
️️️️
П. Торре
60'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Р. Араухо
50'
Желтая карточка
П. Торре
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Араухо
Пас отдал
П. Торре
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Интерсити - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Интерсити
Испания. Кубок, 1/16 финала
Интерсити
3 : 4
04.01.2023
Барселона
Испания. Кубок, 2 раунд
Интерсити
2 : 0
20.12.2022
Мирандес
Испания. Кубок, 1 раунд
Сирбонеро
0 : 1
13.11.2022
Интерсити
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
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