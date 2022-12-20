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Расписание матчей
Испания. Кубок
Интерсити - Мирандес
Интерсити - Мирандес: обзор матча 20 декабря 2022
Интерсити
20.12.2022, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
2 : 0
Завершен
Мирандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Интерсити - Мирандес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интерсити
Испания. Кубок, 1/16 финала
Интерсити
3 : 4
04.01.2023
Барселона
Испания. Кубок, 2 раунд
Интерсити
2 : 0
20.12.2022
Мирандес
Испания. Кубок, 1 раунд
Сирбонеро
0 : 1
13.11.2022
Интерсити
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль де Андува
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Интерсити
Мирандес
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
2024.10.01 14:14
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
2024.10.01 14:14
Кубок Испании. «Барселона» в овертайме победила клуб 3-го дивизиона «Интерсити» (4:3)
2023.01.05 01:34
2
21-летний полузащитник Сольдевила из 3-го дивизиона Испании сделал хет-трик в ворота «Барсы»
2023.01.05 01:06
4
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
2024.01.19 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
2023.07.05 13:53
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