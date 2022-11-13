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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сирбонеро - Интерсити
Сирбонеро - Интерсити: обзор матча 13 ноября 2022
Сирбонеро
13.11.2022, воскресенье, 18:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Интерсити
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Сирбонеро - Интерсити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сирбонеро
Испания. Кубок, 1 раунд
Сирбонеро
0 : 1
13.11.2022
Интерсити
Интерсити
Испания. Кубок, 1/16 финала
Интерсити
3 : 4
04.01.2023
Барселона
Испания. Кубок, 2 раунд
Интерсити
2 : 0
20.12.2022
Мирандес
Испания. Кубок, 1 раунд
Сирбонеро
0 : 1
13.11.2022
Интерсити
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Интерсити
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
2024.10.01 14:14
Кубок Испании. «Барселона» в овертайме победила клуб 3-го дивизиона «Интерсити» (4:3)
2023.01.05 01:34
2
21-летний полузащитник Сольдевила из 3-го дивизиона Испании сделал хет-трик в ворота «Барсы»
2023.01.05 01:06
4
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
2024.10.01 14:14
Кубок Испании. «Барселона» в овертайме победила клуб 3-го дивизиона «Интерсити» (4:3)
2023.01.05 01:34
2
21-летний полузащитник Сольдевила из 3-го дивизиона Испании сделал хет-трик в ворота «Барсы»
2023.01.05 01:06
4
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