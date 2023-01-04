Ловчев – об Ивиче в «Краснодаре»: «Не нужно смотреть на иностранцев, они нас кинули. Время поднимать русский дух!»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на назначение Владимира Ивича главным тренером «Краснодара».

«Даже не знаю, что сказать, я просто не знаю этого тренера. Почему назначают таких специалистов? Видимо наши, которые потом на телевидение ходят, не показывают себя должным образом. В них не верят люди, которые финансируют футбол.

С другой стороны, сейчас именно то время, когда все иностранцы нас кинули. Даже Ловрен, который вроде бы долго держался, сейчас решил уехать. Поэтому мне кажется, что смотреть на иностранцев как на тренеров и игроков сейчас не нужно. Нужно заниматься развитием своего футбола. Это мое глубочайшее убеждение.

Наверное, нужно договариваться с иностранцами, что если они сами уезжают — с них неустойка. Тогда будет понятно, что человек приехал надолго. Тот же «Краснодар» нарывался на подобное с Фарке.

Да, можно много говорить о том, что сербы к нам относятся хорошо, но после всего, что происходило, ничему не удивлюсь. Финны‑хоккеисты, которые здесь играли, рассказывали, что их семьям угрожали.

Или взять эту ситуацию с эстонскими футболистами, которые сфотографировались с Карпиным. Ну просто идиотизм! Как же они нас ненавидели долгие годы, что сейчас всe выплеснули. Для них неважно, участвуешь ты в политике или нет: русский — враг народа. В такой ситуации время поднимать русский дух!» — сказал Ловчев.

Ивич сменил Александра Сторожука, который вернулся в «Краснодар-2».

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.

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