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  • Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Всю мерзость перечеркнул роскошный финал»

Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Всю мерзость перечеркнул роскошный финал»

4 января 2023, 17:56
9

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от ЧМ-2022.

– Какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

– Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде.

И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам.

Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные.

Думаю, что, видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета.

  • Чемпионом мира стала Аргентина.
  • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Романцев Олег
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1672846380
Зря, Романцев , пьёт боярышник !
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Fialet
1672852154
"Роскошный финал, ПРОШЕДШИЙ ПО СЦЕНАРИЮ самого крутого голливудского боевика". Он сам не представляет, как точно сказал правду о финале.
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ВетеR
1672862350
басни опохмелившегося патриота, в прошлом тренера Спартака
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BRO_football
1672905329
В группе надо было нормально играть и не проигрывать Хорватии и Словакии. Давайте не забывать, что российский футбол по-прежнему на дне и находился там ещё задолго до того, что произошло в феврале прошлого года. Так что не надо тут перекидывать ответственность. Если бы Россия сыграла с Польшей, то я более чем уверен, что мы бы проиграли и продолжили бы закидывать говном нашу сборную. Гнилые политики тут действительно замешены, только вот не со стороны Европы, а со стороны самой России. Скажите спасибо этим гнилым политикам.
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