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    Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Всю мерзость перечеркнул роскошный финал»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от ЧМ-2022.

    – Какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

    – Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде.

    И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам.

    Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

    Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные.

    Думаю, что, видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета.

    • Чемпионом мира стала Аргентина.
    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +241

      Стоп всем 43 минуты назад

      Гонит Романцев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11376

      R_a_i_n > Стоп всем 21 минуту назад

      Гонят тебя побратимы по кругу в окопе. И позывной твой "Петушок для всех". Когда ты уже успокоишься, а?

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      Рейтинг: +9711

      САДЫЧОК 46 минут назад

      Зря, Романцев , пьёт боярышник !

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