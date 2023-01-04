Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Всю мерзость перечеркнул роскошный финал»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился эмоциями от ЧМ-2022.

– Какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

– Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде.

И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам.

Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле. Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика. Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные.

Думаю, что, видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета.

Чемпионом мира стала Аргентина.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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