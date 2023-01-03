Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юрич продлит контракт с «Торино» при условии, что клуб выкупит Миранчука у «Аталанты»

    В «Торино» хотят выкупить полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

    «Главный тренер туринцев Иван Юрич видит россиянина основным игроком своей команды и настаивает на выкупе Миранчука из «Аталанты».

    Сам Юрич при этом пока не продлил контракт с «Торино» до 2025 года, как того хочет клуб. Одним из условий тренера является усиление состава, и сюда входит в том числе покупка Миранчука, который пока находится в аренде до лета 2023 года», – сообщает «СЭ».

    • Аренда Миранчука рассчитана до лета.
    • В 9 матчах за «Торино» Миранчук забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
    • «Торино» идет в Серии А 9-м.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Миранчук выйдет в старте «Торино» на матч с «Вероной» 4 января («СЭ»)
    Товарищеский матч. «Торино» сыграл вничью с «Альмерией» (1:1), Миранчук вышел в основе
    У «Аталанты» есть опция продления контракта с Миранчуком на два года. Это осложняет его продажу в «Торино» 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11