Юрич продлит контракт с «Торино» при условии, что клуб выкупит Миранчука у «Аталанты»

В «Торино» хотят выкупить полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Главный тренер туринцев Иван Юрич видит россиянина основным игроком своей команды и настаивает на выкупе Миранчука из «Аталанты».

Сам Юрич при этом пока не продлил контракт с «Торино» до 2025 года, как того хочет клуб. Одним из условий тренера является усиление состава, и сюда входит в том числе покупка Миранчука, который пока находится в аренде до лета 2023 года», – сообщает «СЭ».

Аренда Миранчука рассчитана до лета.

В 9 матчах за «Торино» Миранчук забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

«Торино» идет в Серии А 9-м.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно