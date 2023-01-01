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  • «Челси» включился в гонку за Мудрика. «Шахтер» просит за игрока 90 миллионов

«Челси» включился в гонку за Мудрика. «Шахтер» просит за игрока 90 миллионов

1 января 2023, 21:47
4

На форварда «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент. Перехватить украинца у «Арсенала» попытается «Челси», пишет Transfer News Central со ссылкой на британское издание The Guardian.

«Шахтер» просит за игрока 90 миллионов евро.

  • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
  • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
  • «Челси», в отличие от «Арсенала», не идет в зоне еврокубков.

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Источник: твиттер Transfer News Central
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Шахтер Мудрик Михаил
Комментарии (4)
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Artemka444
1672605047
Какие 90??? За такие он сам уйдёт!!!!
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сутулая собака и лисы
1672606625
мудрик хочет в Арсенал к Зинченко. а руководство Шахтёра совсем ******, сам игрок стоит 40.
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Oldtrafford83
1672646293
Перебор, х.ох.лы совсем отбились от реальности!!!
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