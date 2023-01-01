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    «Челси» включился в гонку за Мудрика. «Шахтер» просит за игрока 90 миллионов

    На форварда «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент. Перехватить украинца у «Арсенала» попытается «Челси», пишет Transfer News Central со ссылкой на британское издание The Guardian.

    «Шахтер» просит за игрока 90 миллионов евро.

    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
    • «Челси», в отличие от «Арсенала», не идет в зоне еврокубков.

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    Источник: твиттер Transfer News Central

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    01.01.2023 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1048

      сутулая собака и лисы 18 минут назад

      мудрик хочет в Арсенал к Зинченко.
      а руководство Шахтёра совсем ******, сам игрок стоит 40.

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      Рейтинг: +1523

      Artemka444 45 минут назад

      Какие 90???
      За такие он сам уйдёт!!!!

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