«Челси» включился в гонку за Мудрика. «Шахтер» просит за игрока 90 миллионов

На форварда «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент. Перехватить украинца у «Арсенала» попытается «Челси», пишет Transfer News Central со ссылкой на британское издание The Guardian.

«Шахтер» просит за игрока 90 миллионов евро.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

«Челси», в отличие от «Арсенала», не идет в зоне еврокубков.

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