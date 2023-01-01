«Челси» включился в гонку за Мудрика. «Шахтер» просит за игрока 90 миллионов

На форварда «Шахтера» Михаила Мудрика появился еще один претендент. Перехватить украинца у «Арсенала» попытается «Челси», пишет Transfer News Central со ссылкой на британское издание The Guardian.
«Шахтер» просит за игрока 90 миллионов евро.
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
- «Челси», в отличие от «Арсенала», не идет в зоне еврокубков.
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Источник: твиттер Transfer News Central