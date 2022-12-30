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    «Шахтер» назвал «Арсеналу» цену на Мудрика

    «Арсенал» ведет переговоры о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

    Предыдущее предложение по игроку в размере 45+25 миллионов евро было отклонено. Лондонский клуб готовит новое.

    Украинцы оценивают собственного воспитанника в 90 миллионов евро.

    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1008

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      мудрик слабее мартинелли, но мартинелли может играть и центр форварда, пока жезус в лазарете.

      или мудрика на позицию джаки пристроить, но швейцарец хорош.

      в любом случае украинец добавит ротации.
      за этот плюсик можно и переплатить.

      команда артеты очень похожа на венгеровскую 4-3-3 без выраженного форварда, мудрик с его универсализмом в атаке хорошо раскроется.

      еще и феликс не помешает.
      но нкетиа так старается... будет очень жалко его.

      это большая головная боль для артеты.

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