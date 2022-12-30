«Шахтер» назвал «Арсеналу» цену на Мудрика

«Арсенал» ведет переговоры о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

Предыдущее предложение по игроку в размере 45+25 миллионов евро было отклонено. Лондонский клуб готовит новое.

Украинцы оценивают собственного воспитанника в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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