«Шахтер» назвал «Арсеналу» цену на Мудрика

мудрик слабее мартинелли, но мартинелли может играть и центр форварда, пока жезус в лазарете.
или мудрика на позицию джаки пристроить, но швейцарец хорош.
в любом случае украинец добавит ротации.
за этот плюсик можно и переплатить.
команда артеты очень похожа на венгеровскую 4-3-3 без выраженного форварда, мудрик с его универсализмом в атаке хорошо раскроется.
еще и феликс не помешает.
но нкетиа так старается... будет очень жалко его.
это большая головная боль для артеты.
«Арсенал» ведет переговоры о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
Предыдущее предложение по игроку в размере 45+25 миллионов евро было отклонено. Лондонский клуб готовит новое.
Украинцы оценивают собственного воспитанника в 90 миллионов евро.
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
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