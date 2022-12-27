«Арсенал» увеличил предложение по Мудрику, «Шахтер» хочет еще больше

«Арсенал» не оставляет попыток договориться о переходе вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
Накануне лондонский клуб предложил за игрока 40+20 миллионов евро, но получил отказ.
Новое предложение «Арсенала» по украинцу – 45+25 миллионов евро. «Шахтер» настаивает, что их воспитанник стоит не менее 100 миллионов.
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
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Источник: ESPN