Головин поделился эмоциями от игры 1 января

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 17-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0). У россиянина гол.

— Не самая простая игра. Вроде и преимущество было на нашей стороне, и имели неплохие моменты, но долго не получалось открыть счет. Такие соперники, находящиеся внизу таблицы, бывают очень опасны, им тоже надо цепляться за свои шансы, зарабатывать очки. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола. Хорошо, что его забили мы.

— Доволен ли тем, что мой удар принес «Монако» три очка?

— Не совсем верно так ставить вопрос. Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после еще оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнеров в эту победу.

— Каково играть 1 января после Нового года?

— Уже привычно, абсолютно нормально. Календарь же известен заранее, поэтому просто готовишься к игре. Надеюсь, что смог поддержать своим голом праздничное настроение тех кто следит и переживает за «Монако».

У Головина серия из 5 матчей Лиги 1 с результативными действиями.

Головин в команде с 2018 года.

«Монако» занимает в Лиге 1 4-е место.

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