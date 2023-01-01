Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Головин поделился эмоциями от игры 1 января

1 января 2023, 20:33
1

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча 17-го тура Лиги 1 против «Бреста» (1:0). У россиянина гол.

— Не самая простая игра. Вроде и преимущество было на нашей стороне, и имели неплохие моменты, но долго не получалось открыть счет. Такие соперники, находящиеся внизу таблицы, бывают очень опасны, им тоже надо цепляться за свои шансы, зарабатывать очки. Наверное, можно сказать, что игра шла до гола. Хорошо, что его забили мы.

— Доволен ли тем, что мой удар принес «Монако» три очка?

— Не совсем верно так ставить вопрос. Да, мой удар оказался решающим, но на результат работала вся команда. И до гола, и после еще оставалось много времени, нужно было сохранять концентрацию. Конечно, рад, что забил, но не будем недооценивать вклад партнеров в эту победу.

— Каково играть 1 января после Нового года?

— Уже привычно, абсолютно нормально. Календарь же известен заранее, поэтому просто готовишься к игре. Надеюсь, что смог поддержать своим голом праздничное настроение тех кто следит и переживает за «Монако».

  • У Головина серия из 5 матчей Лиги 1 с результативными действиями.
  • Головин в команде с 2018 года.
  • «Монако» занимает в Лиге 1 4-е место.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию 1
Сафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1672607492
Во Франции новый год практически не отмечают....там главное Рождество
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
6
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Все новости
Все новости
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
23:09
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
2
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
189
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+