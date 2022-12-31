Петржела назвал лучшего тренера России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака сильнейшим тренером России.

«Желаю российскому футболу в 2023 году вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной. На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», — сказал Петржела.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.

Семак уже входил в тренерский штаб сборной России.

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