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    Петржела назвал лучшего тренера России

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака сильнейшим тренером России.

    «Желаю российскому футболу в 2023 году вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной. На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», — сказал Петржела.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
    • Семак уже входил в тренерский штаб сборной России.

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    Источник: Sport24

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