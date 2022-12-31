Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Петржела назвал лучшего тренера России

31 декабря 2022, 19:09
6

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака сильнейшим тренером России.

«Желаю российскому футболу в 2023 году вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной. На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», — сказал Петржела.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
  • Семак уже входил в тренерский штаб сборной России.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита» 4
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом» 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Зенит Петржела Властимил Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сутулая собака и лисы
1672512291
по мне лучший, это карпин, его ростов конфетка в рпл. потом идёт абаскаль и герцог брюггерский, его газпромово светейшество, господин семак.
Ответить
Вомбат
1672513562
Как бы ни старался господин ПЖ, в Зените он не нужен.
Ответить
ScarlettOgusania
1672522621
Физрук физрука видит издалека)
Ответить
jek718875
1672555443
И что они все так Серожу любят
Ответить
crf575757
1672561977
Петржела вообще никто как тренер, а с такими футболистами как в зените, любой будет "лучшим тренером" ! Лучший конечно КАРПИН, с таким мизерным бюджетом вывести команду на третье место это тренерское мастерство!
Ответить
Бригадный
1672563277
Чтобы вернуться в еврокубки, нужно для начала всех хохло-упырей терминировать. А это не так просто, т.к. много этих бандеровских ублюдков расплодилось за последние четверть века.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
6
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
22:15
5
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
21:58
15
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
21
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
22:51
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
22:46
4
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
22:31
2
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
20:48
6
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
17
Только две команды РПЛ идут без поражений
19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
188
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
1
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
11
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
26
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
18
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
3
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
1
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
56
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+