Петржела назвал лучшего тренера России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает Сергея Семака сильнейшим тренером России.
«Желаю российскому футболу в 2023 году вернуться в еврокубки, «Зениту» — очередной победы в чемпионате, а Семаку — наконец-то стать главным тренером сборной. На мой взгляд, лучший тренер России это заслужил», — сказал Петржела.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда выиграла 4 сезона РПЛ подряд.
- Семак уже входил в тренерский штаб сборной России.
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Источник: Sport24