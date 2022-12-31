Гвардиола рассказал, в каком случае покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие для своего ухода из клуба.

«В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт.

Я не собираюсь оставаться на столько лет, как Фергюсон и Венгер. Контракт – это всего лишь бумага.

Я продлил его, потому что чувствую, что мы все еще можем играть хорошо. Но в конечном итоге все зависит от результатов.

Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт», – заявил Гвардиола.

В ноябре испанец продлил контракт с «Сити» до 2025 года.

Он возглавляет команду с лета 2016-го.

Под руководством Гвардиолы манчестерцы выиграли 11 трофеев.

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