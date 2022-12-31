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    Кавазашвили назвал «большой ошибкой» зимний трансфер «Локомотива»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за подписание Ильи Лантратова.

    «На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» – это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока.

    Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гилерме, который все еще никуда не ушел, он в команде.

    Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю», – сказал Кавазашвили.

    • 27-летний Лантратов перешел в «Локо» из «Химок» в качестве свободного агента.
    • Стороны подписали контракт на 3,5 года.
    • Вратарь взял себе 22-й игровой номер.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17630

      paracetamol 5 минут назад

      Посчитай сколько твой молодой Худяк мячей из сетки достал, а потом что-то говори. С таким количеством ляпов давно пора уверенность потерять!

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      Рейтинг: +1459

      Красногвардейчик 25 минут назад

      Для Лантратова это деньги, ну а для Локо это усиление вратарской позиции....Гильерме и Худяков, мягко говоря....не вратари

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      Рейтинг: +11330

      R_a_i_n 1 час назад

      Ну почему сразу третий? Может Худяков будет третим, Гилерме второй, а Лантратов первый!

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      Рейтинг: +5055

      PAREVG. > R_a_i_n 1 час назад

      Я думаю что Гиля будет третьим

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      Рейтинг: +17368

      ilichkadr > PAREVG. 37 минут назад

      Скорее всего Гилерме закончит карьеру. Пристроят Гилю тренером вратарей или ещё кем-нибудь. Лантратов явно будет первым, к бабке не ходи.

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      Рейтинг: +137

      eugen-han 2 часа назад

      А что тут понимать. Непонятно непонимание Кавазашвили. Локо в первую очередь ослабляет прямых конкурентов за путевку в ФНЛ, куда они так не хотят. Лантратов, Пиняев, Глушенков, тренер из ,,Пари НН" - это,если не ключевые, то значимые фигуры были в своих клубах, без которых возможно команды будут играть по другому, и это для них существенные потери. Локомотив усиливая себя,- ослабляет других, неужели не понятен смысл таких трансферов, которые вроде бы кажутся абсурдными.

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      Рейтинг: +17368

      ilichkadr > eugen-han 1 час назад

      За чей счёт банкет?

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      Рейтинг: +5055

      PAREVG. > eugen-han 1 час назад

      Ну что за чушь???
      Есть мертвое Торпедо, есть Химки в коме.
      Локо, Факел, Пари - никто ниже зоны переходных матчей не опустится...

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      Рейтинг: +137

      eugen-han > PAREVG. 10 минут назад

      Возможно так,- это про прямой вылет, хотя далеко не факт, но стыки не дают право остаться в лиге на все 100%! Вылетают неслучайно и не неожиданно, а закономерно.

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