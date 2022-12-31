Кавазашвили назвал «большой ошибкой» зимний трансфер «Локомотива»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за подписание Ильи Лантратова.

«На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» – это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока.

Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гилерме, который все еще никуда не ушел, он в команде.

Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю», – сказал Кавазашвили.

27-летний Лантратов перешел в «Локо» из «Химок» в качестве свободного агента.

Стороны подписали контракт на 3,5 года.

Вратарь взял себе 22-й игровой номер.

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