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  • Кавазашвили назвал «большой ошибкой» зимний трансфер «Локомотива»

Кавазашвили назвал «большой ошибкой» зимний трансфер «Локомотива»

31 декабря 2022, 09:50
10

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал «Локомотив» за подписание Ильи Лантратова.

«На мой взгляд, переход Лантратова в «Локомотив» – это большая ошибка. Как для клуба, так и для игрока.

Я изначально говорил, что Илье лучше поискать другой вариант. Зачем «Локомотиву» Лантратов, если у них есть прекрасный молодой вратарь Худяков? Тем более что у них еще есть Гилерме, который все еще никуда не ушел, он в команде.

Лантратов, что, будет третьим вратарем? Тогда получится похожая история с переходом Свинова в «Спартак». Я этого не понимаю», – сказал Кавазашвили.

  • 27-летний Лантратов перешел в «Локо» из «Химок» в качестве свободного агента.
  • Стороны подписали контракт на 3,5 года.
  • Вратарь взял себе 22-й игровой номер.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лантратов Илья Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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eugen-han
1672471562
А что тут понимать. Непонятно непонимание Кавазашвили. Локо в первую очередь ослабляет прямых конкурентов за путевку в ФНЛ, куда они так не хотят. Лантратов, Пиняев, Глушенков, тренер из ,,Пари НН" - это,если не ключевые, то значимые фигуры были в своих клубах, без которых возможно команды будут играть по другому, и это для них существенные потери. Локомотив усиливая себя,- ослабляет других, неужели не понятен смысл таких трансферов, которые вроде бы кажутся абсурдными.
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R_a_i_n
1672473620
Ну почему сразу третий? Может Худяков будет третим, Гилерме второй, а Лантратов первый!
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Красногвардейчик
1672477942
Для Лантратова это деньги, ну а для Локо это усиление вратарской позиции....Гильерме и Худяков, мягко говоря....не вратари
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paracetamol
1672479139
Посчитай сколько твой молодой Худяк мячей из сетки достал, а потом что-то говори. С таким количеством ляпов давно пора уверенность потерять!
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