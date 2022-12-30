Мостовой назвал футбольное открытие 2022 года

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал сборную Аргентины открытием 2022 года.

Аргентинцы выиграли чемпионат мира-2022, обыграв в финале Францию. Лионель Месси впервые стал победителем ЧМ.

«Сборная Аргентины. Много лет все упрекали сборную и, в частности, Лионеля Месси. В том, что они не могут выиграть чемпионат мира. Месси не мог стать величайшим футболистом, как многие говорили. Он выиграл вместе с Аргентиной. И увековечил себя как один из самый величайших футболистов», – сказал Мостовой.

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