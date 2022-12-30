Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой назвал футбольное открытие 2022 года

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал сборную Аргентины открытием 2022 года.

    Аргентинцы выиграли чемпионат мира-2022, обыграв в финале Францию. Лионель Месси впервые стал победителем ЧМ.

    «Сборная Аргентины. Много лет все упрекали сборную и, в частности, Лионеля Месси. В том, что они не могут выиграть чемпионат мира. Месси не мог стать величайшим футболистом, как многие говорили. Он выиграл вместе с Аргентиной. И увековечил себя как один из самый величайших футболистов», – сказал Мостовой.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучшую команду 2022 года 2
    Месси – лучший спортсмен 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы 1
    «Дотронуться до божества уже неплохо». Журавель – о прикосновении к Месси 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11