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    Кавазашвили назвал главное разочарование 2022 года

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, какое событие разочаровало его больше всего в уходящем году.

    «Разочарованием года стали санкции, которые ввели незаслуженно УЕФА и ФИФА. Оградили нашу национальную сборную от всех мировых турниров. Это был самый страшный и неприятный период футбольной жизни.

    Надеюсь, что руководители международного футбола наконец-то одумаются и поймут, что без России нет спорта в мире. И, в частности, футбола.

    Потому что мы страна огромная, могучая. Мы можем показать только успех своим присутствием на мировых аренах», – заявил Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12497

      Алексей З 2 часа назад

      Старый маразматик.
      Наверно сво в Европе это и есть главная не разочарование , а беда 2022 года.
      Последствия коснулись и футбола.

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