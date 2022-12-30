Кавазашвили назвал главное разочарование 2022 года

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, какое событие разочаровало его больше всего в уходящем году.

«Разочарованием года стали санкции, которые ввели незаслуженно УЕФА и ФИФА. Оградили нашу национальную сборную от всех мировых турниров. Это был самый страшный и неприятный период футбольной жизни.

Надеюсь, что руководители международного футбола наконец-то одумаются и поймут, что без России нет спорта в мире. И, в частности, футбола.

Потому что мы страна огромная, могучая. Мы можем показать только успех своим присутствием на мировых аренах», – заявил Кавазашвили.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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