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    Стало известно, получал ли ЦСКА предложения по Карраскалю

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вероятно, продолжит выступать за московский клуб.

    Самого футболиста все устраивает в столичной команде, и он не намерен уходить.

    ЦСКА также настроен сохранить в составе 24-летнего колумбийца. Ситуация изменится только в случая поступления очень выгодного предложения.

    На сегодняшний день клуб РПЛ не получил ни одного предложения по трансферу хавбека.

    • Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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    Источник: Bobsoccer

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