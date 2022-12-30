Стало известно, получал ли ЦСКА предложения по Карраскалю

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вероятно, продолжит выступать за московский клуб.

Самого футболиста все устраивает в столичной команде, и он не намерен уходить.

ЦСКА также настроен сохранить в составе 24-летнего колумбийца. Ситуация изменится только в случая поступления очень выгодного предложения.

На сегодняшний день клуб РПЛ не получил ни одного предложения по трансферу хавбека.

Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.

Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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