Стало известно, получал ли ЦСКА предложения по Карраскалю

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, вероятно, продолжит выступать за московский клуб.
Самого футболиста все устраивает в столичной команде, и он не намерен уходить.
ЦСКА также настроен сохранить в составе 24-летнего колумбийца. Ситуация изменится только в случая поступления очень выгодного предложения.
На сегодняшний день клуб РПЛ не получил ни одного предложения по трансферу хавбека.
- Рыночная стоимость Карраскаля – 9 миллионов евро.
- Он выступает за ЦСКА с февраля: 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Bobsoccer