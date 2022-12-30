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    Галактионов прокомментировал трансферы Пиняева, Глушенкова и Лантратова в «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о подписании трех новичков.

    «Мы очень рады, что нам удалось приобрести двух молодых российских игроков – Пиняева и Глушенкова, которые имеют не только перспективы будущего роста, но и уже сегодня могут дать команде качественную конкуренцию в линии атаки, влиться в состав и принести результат.

    Их игровые и человеческие качества нам хорошо известны по совместной работе в молодeжной сборной. Поэтому мы абсолютно уверены, что эти ребята дадут нам усилить атакующий и игровой потенциал команды.

    Также нам было очень важно усилить и стабилизировать вратарскую линию с точки зрения конкуренции, чтобы это был единый коллектив, единый механизм, который работал бы без сбоев – вне зависимости от других обстоятельств.

    Сейчас футбольный клуб и селекционный отдел работают над усилением некоторых позиций, которые нам необходимы, в том числе – после ухода Едвая. Мы абсолютно уверены, что мы сбалансируем состав», – заявил Галактионов.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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