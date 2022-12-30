Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федун отреагировал на смерть Пеле

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал смерть легендарного бразильского нападающего Пеле.

    «Это потеря для мирового футбола. Пеле был футбольный бог, футбольная легенда. К сожалению, все мы смертны, все мы умрем рано или поздно, но такие события всегда чрезвычайно грустны. Ушла легенда.

    Мне удалось стать одним из немногих, кто видел Пеле вживую, я с ним даже встречался, когда был чемпионат мира в Бразилии.

    Футбол продолжает жить, придут новые футболисты, но Пеле всегда останется в памяти и в наших сердцах. Это гений футбола. Он создал совершенно новый футбол, который продолжал Марадона, а сейчас — Месси, Мбаппе и все остальные, но жизнь продолжается», — сказал Федун.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

    Новости по теме
    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие 4
    Родители назвали Пеле в честь Томаса Эдисона. Он обожал имя, но «Пеле» прицепилось благодаря любимому вратарю детства и акценту 2
    Инфантино: «Пеле – бессмертный»
    Источник: «РБК Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11