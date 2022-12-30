Федун отреагировал на смерть Пеле

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал смерть легендарного бразильского нападающего Пеле.

«Это потеря для мирового футбола. Пеле был футбольный бог, футбольная легенда. К сожалению, все мы смертны, все мы умрем рано или поздно, но такие события всегда чрезвычайно грустны. Ушла легенда.

Мне удалось стать одним из немногих, кто видел Пеле вживую, я с ним даже встречался, когда был чемпионат мира в Бразилии.

Футбол продолжает жить, придут новые футболисты, но Пеле всегда останется в памяти и в наших сердцах. Это гений футбола. Он создал совершенно новый футбол, который продолжал Марадона, а сейчас — Месси, Мбаппе и все остальные, но жизнь продолжается», — сказал Федун.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие