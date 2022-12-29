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    «Дотронуться до божества уже неплохо». Журавель – о прикосновении к Месси

    Репортер «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал ситуацию с турецким поваром Нусретом Гекче, более известным как Salt Bae, после финала ЧМ-2022.

    • Гекче появился на церемонии награждения по случаю чемпионства сборной Аргентины.
    • Он делал селфи с игроками, брал в руки кубок мира.
    • В ФИФА сообщили, что примут меры в связи с появлением посторонних лиц на поле.

    «Через пару дней после финала ЧМ, когда в сети бурлили мемы про Нусрета, я вспомнил, что однажды повел себя похожим образом.

    В 2015 году работал на финале Лиги чемпионов у поля. И во время празднования «Барселоны» терся среди игроков, которые пошли к трибунам.

    Селфи с Месси не прокатило – тогда я просто положил руку ему на плечо, решив, что дотронуться до божества уже неплохо», – рассказал Журавель.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1452

      elessar arnor 50 минут назад

      а мог за чл ен схватиться мертвой хваткой

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      Ответить
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      Рейтинг: +6819

      sochi-2013 1 час назад

      Исход 20:4-11 SYNO
      Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им ........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16590

      NewLife 1 час назад

      Размер журавлиного мозга очень мал по сравнению с человеческим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      Октавиус 1 час назад

      Надеюсь правоохранительные органы держат под контролем этих чокнутых сектантов. А то мало ли, вдруг начнут на людей бросаться не только в комментариях

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