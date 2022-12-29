«Дотронуться до божества уже неплохо». Журавель – о прикосновении к Месси

Репортер «Матч ТВ» Тимур Журавель прокомментировал ситуацию с турецким поваром Нусретом Гекче, более известным как Salt Bae, после финала ЧМ-2022.

Гекче появился на церемонии награждения по случаю чемпионства сборной Аргентины.

Он делал селфи с игроками, брал в руки кубок мира.

В ФИФА сообщили, что примут меры в связи с появлением посторонних лиц на поле.

«Через пару дней после финала ЧМ, когда в сети бурлили мемы про Нусрета, я вспомнил, что однажды повел себя похожим образом.

В 2015 году работал на финале Лиги чемпионов у поля. И во время празднования «Барселоны» терся среди игроков, которые пошли к трибунам.

Селфи с Месси не прокатило – тогда я просто положил руку ему на плечо, решив, что дотронуться до божества уже неплохо», – рассказал Журавель.

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