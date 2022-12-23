ФИФА примет меры из-за выхода известного повара на поле после финала ЧМ-2022. Он прикасался к Кубку мира, что запрещено

ФИФА намерена принять меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала ЧМ-2022.

После победы Аргентины над Францией и завершения церемонии награждения на поле вышел турецкий повар Нусрет Гекче, который сделал фотографию с Кубком мира.

По регламенту ФИФА к Кубку мира может прикасаться только победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.

«После проведенного расследования ФИФА установила, что отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после завершения церемонии. Будут приняты меры», – сообщили в организации.

Фото: соцсети Нусрета Гекче.

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