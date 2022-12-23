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  • ФИФА примет меры из-за выхода известного повара на поле после финала ЧМ-2022. Он прикасался к Кубку мира, что запрещено

ФИФА примет меры из-за выхода известного повара на поле после финала ЧМ-2022. Он прикасался к Кубку мира, что запрещено

23 декабря 2022, 10:16
6

ФИФА намерена принять меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала ЧМ-2022.

После победы Аргентины над Францией и завершения церемонии награждения на поле вышел турецкий повар Нусрет Гекче, который сделал фотографию с Кубком мира.

По регламенту ФИФА к Кубку мира может прикасаться только победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.

«После проведенного расследования ФИФА установила, что отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после завершения церемонии. Будут приняты меры», – сообщили в организации.

Фото: соцсети Нусрета Гекче.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Комментарии (6)
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acor94
1671779876
Отрубить пальцы!
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BlackMurder
1671781958
Выпороть его
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Lilipyt
1671783777
забавные люди. Сами дали ему допуск на поле. Это видно по карточке. Теперь удивляются. Что они скажут про жену Месси и его детей? Они же тоже не играли, но трогали кубок.
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JTherry
1671784964
ФИФА подозревает, что эти ловкие пальчики повара Нусрета могли подменить Кубок мира..?)
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