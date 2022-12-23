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    ФИФА примет меры из-за выхода известного повара на поле после финала ЧМ-2022. Он прикасался к Кубку мира, что запрещено

    ФИФА намерена принять меры в связи с появлением посторонних лиц на поле после финала ЧМ-2022.

    После победы Аргентины над Францией и завершения церемонии награждения на поле вышел турецкий повар Нусрет Гекче, который сделал фотографию с Кубком мира.

    По регламенту ФИФА к Кубку мира может прикасаться только победители турнира, официальные лица ФИФА и главы государств.

    «После проведенного расследования ФИФА установила, что отдельные лица получили неправомерный доступ на поле после завершения церемонии. Будут приняты меры», – сообщили в организации.

    Фото: соцсети Нусрета Гекче.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +27823

      JTherry 5 минут назад

      ФИФА подозревает, что эти ловкие пальчики повара Нусрета могли подменить Кубок мира..?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1273

      Lilipyt 24 минуты назад

      забавные люди. Сами дали ему допуск на поле. Это видно по карточке. Теперь удивляются. Что они скажут про жену Месси и его детей? Они же тоже не играли, но трогали кубок.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12477

      Алексей З 42 минуты назад

      Известный повар ?
      Я уж подумал Пригожин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2668

      BlackMurder 55 минут назад

      Выпороть его

      0
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      Рейтинг: +3405

      acor94 1 час назад

      Отрубить пальцы!

      0
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      Рейтинг: +1635

      Benifacto > acor94 1 час назад

      по самые локти)

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      Рейтинг: +5003

      PAREVG. > Benifacto 1 минуту назад

      по пояс

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