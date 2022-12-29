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    В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб еще не закончил зимнюю трансферную кампанию.

    «Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива».

    Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», – сказал Ульянов.

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    Источник: ТАСС

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