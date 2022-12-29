В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб еще не закончил зимнюю трансферную кампанию.

В московскую команду уже перешли Сергей Пиняев и Максим Глушенков из «Крыльев Советов».

Также к «Локо», скорее всего, присоединится вратарь «Химок» Илья Лантратов.

Зимнее ТО в России продлится с 25 января по 22 февраля.

«Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива».

Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», – сказал Ульянов.

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