В «Локомотиве» рассказали о планах на зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб еще не закончил зимнюю трансферную кампанию.
- В московскую команду уже перешли Сергей Пиняев и Максим Глушенков из «Крыльев Советов».
- Также к «Локо», скорее всего, присоединится вратарь «Химок» Илья Лантратов.
- Зимнее ТО в России продлится с 25 января по 22 февраля.
«Что касается трансферной политики, то это не последнее приобретение «Локомотива».
Мы продолжим работу в поиске игроков, которые способны усилить нашу команду», – сказал Ульянов.
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Источник: ТАСС