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    Победитель ЧМ-2022 открыт для перехода в «Ювентус»

    Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер готов летом стать игроком «Ювентуса».

    24-летний футболист в общении с близкими одобрил возможный трансфер в туринский клуб.

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был впечатлен игрой аргентинца на ЧМ-2022.

    Итальянцы видят в Мак Аллистере замену для Адриана Рабьо, который, вероятно, уйдет по окончании сезона в качестве свободного агента.

    Также на победителя чемпионата мира в Катаре, чья рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро, претендует «Атлетико».

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    Источник: Get Italian Football News

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