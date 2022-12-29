Победитель ЧМ-2022 открыт для перехода в «Ювентус»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер готов летом стать игроком «Ювентуса».

24-летний футболист в общении с близкими одобрил возможный трансфер в туринский клуб.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был впечатлен игрой аргентинца на ЧМ-2022.

Итальянцы видят в Мак Аллистере замену для Адриана Рабьо, который, вероятно, уйдет по окончании сезона в качестве свободного агента.

Также на победителя чемпионата мира в Катаре, чья рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро, претендует «Атлетико».

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