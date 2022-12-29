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    В Катаре опровергли новость о создании музея Месси

    Информация о создании музея из комнаты Лионеля Месси в Катарском университете не соответствует действительности.

    «Слова представителя университета были неверно истолкованы, университет не планирует открывать такой музей.

    Комната Месси находилась на территории мужского общежития, куда вход посторонним, в первую очередь женщинам и девушкам, воспрещен, поэтому оборудовать музей в этом месте было бы трудно», – сообщили в учебном заведении.

    • Месси со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре.
    • Команда стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале турнира аргентинцы в серии пенальти победили Францию.
    • Форварда «ПСЖ» признали лучшим игроком прошедшего мундиаля.

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    Источник: «Р-Спорт»

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