Денис Давыдов: «Полный бред, что Каррера выиграл РПЛ со «Спартаком» на багаже Аленичева»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов не согласен, что команда в сезоне-2016/17 выиграла РПЛ на багаже Дмитрия Аленичева.

«Массимо Каррера выиграл чемпионат на «багаже» Аленичева? Само слово «багаж» – полный бред. Дмитрий Анатольевич собирал и готовил команду – это факт. С фактами не спорят. Это замечательный тренер, у него интересные тренировки. Каррера дал эмоций. Здесь выиграли все, мы были настоящей семьей: тренерский штаб, персонал клуба, футболисты, болельщики, руководство, не было никаких подводных камней.

Футбольный бог всe видит и воздаeт. Это единственный год, надеюсь, что на данный момент, когда ты ни капли не сомневался. Встаeшь утром и хочешь побыстрее на тренировку, засыпаешь с мыслями о тренировках, так было весь год. Я запомню его на всю жизнь. Как только сезон закончился, мы отпраздновали чемпионство, начались сборы и всe изменилось.

На следующий год такого вообще не было. Начали «омолаживать» состав. Я этого не понимаю. Должна быть золотая середина, баланс опыта и молодости. Если не ошибаюсь, средней возраст нашего чемпионского «Спартака» составлял 29 лет. Сейчас такая мода пошла на молодых и перспективных. Но, к примеру, Квальярелла в 37 лет становится лучшим бомбардиром чемпионата Италии. О чем тут говорить?» – сказал Давыдов.

Давыдов сейчас в «Химках».

Каррера и Аленичев сейчас без работы.

«Спартак» с 2017 года не брал РПЛ.

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