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    Глушенков обратился к фанатам «Крыльев» после перехода в «Локомотив»

    Нападающий Максим Глушенков прокомментировал переход в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

    «Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали.

    «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце», – сказал Глушенков.

    • Контракт Глушенкова с «Локо» рассчитан на 4 года.
    • Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.
    • В сезоне РПЛ у Глушенкова 16 матчей, 5 голов, 4 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»

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