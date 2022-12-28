Глушенков обратился к фанатам «Крыльев» после перехода в «Локомотив»

Нападающий Максим Глушенков прокомментировал переход в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали.

«Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце», – сказал Глушенков.

Контракт Глушенкова с «Локо» рассчитан на 4 года.

Глушенков выступал за «Крылья» с 2021 года.

В сезоне РПЛ у Глушенкова 16 матчей, 5 голов, 4 ассиста.

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