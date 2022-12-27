Медиаклуб «Броуки» пригласил Юрана на пост главного тренера

Президенты медийного клуба «Броуки» Райзен и Дмитрий Егоров позвонили экс-тренеру «Химок» Сергею Юрану.

Они позвали 53-летнего специалиста поработать в Медиалиге.

«Ну не знаю, как-то неожиданно все это. Поработать в Медиалиге... Я не знаю. Надо пообщаться – что, чего, как вообще.

У меня сын младший – болельщик Медиалиги. Ну и вообще как это выглядит, с финансовой части и вообще, как понять-то.

Сбросьте, я посмотрю, потом дам обратную связь, пообщаемся», – ответил Юран.

Тренера уволили из «Химок» 10 августа.

Он говорил, что до Нового года возглавит команду из РПЛ.

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