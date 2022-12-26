Тренер «Краснодара» Сторожук: «Возможно, на Сперцяна влияет Мхитарян»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об игре полузащитника Эдуарда Сперцяна.

– Сперцяна как главную звезду атаки приходилось убеждать в том, что в этом составе ему нужно много отрабатывать без мяча?

– Нет, он все понимает. Возможно, на него влияет Генрих Мхитарян.

Когда Эдик приезжает из сборной Армении, говорит, что в европейских сборных все игроки быстрые и мощные.

Если Сперцян хочет построить большую карьеру, он должен быть хорош на обеих половинах поля.

Сперцяном никогда не заинтересуется большой клуб, если Эдик будет хорош только в атаке.

Сперцян много работает над верхним плечевым поясом, над постановкой корпуса. Нанял личного фитнес-тренера, который помогает подтянуть не самые сильные стороны тела.

Конечно, фитнес-тренер Сперцяна взаимодействует с тренерским штабом «Краснодара».

В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно