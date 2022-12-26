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    Тренер «Краснодара» Сторожук: «Возможно, на Сперцяна влияет Мхитарян»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался об игре полузащитника Эдуарда Сперцяна.https://www.championat.com/football/news-4940807-trener-krasnodara-storozhuk-predpolozhil-chto-na-razvitie-spercyana-vliyaet-mhitaryan.html?utm_source=copypaste

    – Сперцяна как главную звезду атаки приходилось убеждать в том, что в этом составе ему нужно много отрабатывать без мяча?

    – Нет, он все понимает. Возможно, на него влияет Генрих Мхитарян.

    Когда Эдик приезжает из сборной Армении, говорит, что в европейских сборных все игроки быстрые и мощные.

    Если Сперцян хочет построить большую карьеру, он должен быть хорош на обеих половинах поля.

    Сперцяном никогда не заинтересуется большой клуб, если Эдик будет хорош только в атаке.

    Сперцян много работает над верхним плечевым поясом, над постановкой корпуса. Нанял личного фитнес-тренера, который помогает подтянуть не самые сильные стороны тела.

    Конечно, фитнес-тренер Сперцяна взаимодействует с тренерским штабом «Краснодара».

    • В этом сезоне 22-летний Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sports.ru

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