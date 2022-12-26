Хвича, Месси и Холанд – в символической сборной первой части сезона в Европе от Goal

Goal опубликовал собственную версию символической сборной Европы по итогам первой части сезона-2022/23.
Вратарь: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Ким Мин-Джэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Лионель Месси, Неймар (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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Источник: Goal