Газзаев объяснил, почему больше не хочет работать тренером

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что не хочет возвращаться в профессию.

– Тянет вас назад в тренерскую профессию?

– Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы – и на это уже мотивации нет.

– Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

– Может, и аргумент. Вот ушел Семин – и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен – он никогда мои решения не ставил под сомнение!

– Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

– Это провокационный вопрос...

– Что ж тут провокационного?

– Нет. Не готов.

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й.

Он трижды выигрывал РПЛ и один раз победил в Кубке УЕФА.

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