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Газзаев объяснил, почему больше не хочет работать тренером

26 декабря 2022, 00:26
3

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что не хочет возвращаться в профессию.

– Тянет вас назад в тренерскую профессию?

– Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы – и на это уже мотивации нет.

– Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

– Может, и аргумент. Вот ушел Семин – и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен – он никогда мои решения не ставил под сомнение!

– Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

– Это провокационный вопрос...

– Что ж тут провокационного?

– Нет. Не готов.

  • Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й.
  • Он трижды выигрывал РПЛ и один раз победил в Кубке УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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serhio80
1672039737
Газзаев пëс!
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balam
1672058452
он же президент укропа
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zigbert
1672058718
Проскочил он уже тот период когда мотивация в его душе еще теплилась.
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