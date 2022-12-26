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    Газзаев объяснил, почему больше не хочет работать тренером

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что не хочет возвращаться в профессию.

    – Тянет вас назад в тренерскую профессию?

    – Чтобы в пятый или шестой раз выиграть чемпионат России? Никакой мотивации. Даже победить второй раз в Лиге Европы – и на это уже мотивации нет.

    – Нашему спорту не хватает таких фигур, как вы. Это не аргумент?

    – Может, и аргумент. Вот ушел Семин – и посмотрите, что с «Локомотивом» произошло. «Спартак» после Романцева никак не станет таким, каким должен быть. Тут важно, чтобы тренер и руководитель клуба работали «в едином порыве». За что я Гинеру благодарен – он никогда мои решения не ставил под сомнение!

    – Вы сегодня готовы выслушивать предложения о тренерской работе?

    – Это провокационный вопрос...

    – Что ж тут провокационного?

    – Нет. Не готов.

    • Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й.
    • Он трижды выигрывал РПЛ и один раз победил в Кубке УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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