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    15-летний Фернандес в 2016 году отговаривал Месси от ухода из сборной. В 2022 они вместе выиграли ЧМ

    Журналисты обнаружили запись в социальной сети полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса от 2016 года.

    В ней на тот момент 15-летний начинающий футболист Фернандес просил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси не уходить из команды. Тогда игрок объявил о таком решении, но потом передумал.

    «Лео, подумай о том, чтобы остаться», – писал Фернандес.

    • В 2022 году Фернандес и Месси в составе сборной Аргентины стали чемпионами мира.
    • Фернандес признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022.
    • Футболист выступает за «Бенфику».

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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