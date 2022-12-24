15-летний Фернандес в 2016 году отговаривал Месси от ухода из сборной. В 2022 они вместе выиграли ЧМ

Журналисты обнаружили запись в социальной сети полузащитника сборной Аргентины Энцо Фернандеса от 2016 года.
В ней на тот момент 15-летний начинающий футболист Фернандес просил форварда сборной Аргентины Лионеля Месси не уходить из команды. Тогда игрок объявил о таком решении, но потом передумал.
«Лео, подумай о том, чтобы остаться», – писал Фернандес.
- В 2022 году Фернандес и Месси в составе сборной Аргентины стали чемпионами мира.
- Фернандес признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022.
- Футболист выступает за «Бенфику».
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Источник: твиттер «Матч ТВ»