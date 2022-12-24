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    Капелло одним словом охарактеризовал поведение Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Фабио Капелло недоволен поведением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира-2022.

    «Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак», — приводит слова Капелло «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

    • Мартинеса признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
    • На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.
    • Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18555

      Cleaner 1 час назад

      Предельно точное определение.

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