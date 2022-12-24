Капелло одним словом охарактеризовал поведение Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России и других команд Фабио Капелло недоволен поведением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира-2022.

«Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак», — приводит слова Капелло «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

Мартинеса признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».

На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.

Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.

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