Капелло одним словом охарактеризовал поведение Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной России и других команд Фабио Капелло недоволен поведением вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира-2022.
«Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак», — приводит слова Капелло «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.
- Мартинеса признали лучшим голкипером турнира и вручили «Золотую перчатку».
- На церемонии награждения вратарь приложил награду к паху и потряс ей.
- Также он приносил в чемпионский автобус куклу с лицом Килиана Мбаппе.
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Источник: «Чемпионат»