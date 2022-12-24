Мостовой сравнил Роналду и Месси с хоккеистами Овечкиным и Макдэвидом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, с какими хоккеистами можно сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«И Месси, и Овечкин – герои. Не хотел бы кого-то ставить выше.
Овечкин – Месси от мира хоккея? Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси – это Макдэвид.
Овечкин в 37 лет бьeт рекорды – он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки», – сказал Мостовой.
- Ночью Овечкин забил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.
- Он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.
- Рекорд Гретцки – 894 шайбы.
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Источник: «Чемпионат»