Мостовой сравнил Роналду и Месси с хоккеистами Овечкиным и Макдэвидом

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, с какими хоккеистами можно сравнить Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«И Месси, и Овечкин – герои. Не хотел бы кого-то ставить выше.

Овечкин – Месси от мира хоккея? Роналду, потому что снайпер и мощный. Месси – это Макдэвид.

Овечкин в 37 лет бьeт рекорды – он великий хоккеист. Исходя из его статистики, он должен бить рекорд Гретцки», – сказал Мостовой.

Ночью Овечкин забил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ.

Он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Рекорд Гретцки – 894 шайбы.

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https://www.championat.com/hockey/news-4939005-aleksandr-mostovoj-ovechkin-eto-ronaldu-ot-mira-hokkeya.html?utm_source=copypaste