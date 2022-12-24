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    Зарема объяснила, за счет чего Николсон подорожал на 4 миллиона

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала рост трансферной стоимости нападающего Шамара Николсона.

    • Ямаец подорожал на 4 миллиона евро в 2022 году.
    • Это 2-й показатель среди всех игроков РПЛ.

    «Это неожиданность только для псевдоэкспертов и диванных критиков.

    Половине европейских команд требуется высокий форвард. Если «Спартак» грамотно сработает на трансферном рынке, то в перспективе клуб может хорошо заработать на этом футболисте.

    Он молод, талантлив, и адаптирован к любым климатическим условиям. И удар у Шамара отменный», – сказала Зарема.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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