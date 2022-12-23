«Лучше играть, чем не играть». Президент «Урала» Иванов – о РФС в Азии

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему он поддерживает переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Я за то, что лучше играть, чем не играть. Переход в АФК кропотливая работа, ждут нас там или нет?

Век футболиста короток и если лет десять нас не будут пускать в УЕФА, то лучше играть в Азии.

Конечно, мы европейская страна, но пока нас в Европе не ждут.

– Есть аргумент – не будем теперь играть с «Реалом» и «Миланом», а будем с «Аль Ахли».

– А если мы ни с кем не будем пока играть, это лучше будет? Мы сейчас не играем ни с кем – ни с «Реалом», ни с «Миланом». Сборные Европы не хотят.

– Как проходило голосование клубов?

– Клубы опрашивали. Сказал то же, что и вам – лучше играть, чем не играть. Если отстранение от УЕФА надолго, выхода другого, кроме перехода в АФК, не вижу.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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