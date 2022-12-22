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ЦСКА и «Локомотив» поборются за экс-защитника «Спартака»

22 декабря 2022, 19:03
6

Защитник «Пари НН» Илья Агапов может перейти в ЦСКА или «Локомотив».

«ЦСКА и «Локомотив» поспорят за 21-летнего защитника «Пари НН» Агапова. Трансфер возможен уже этой зимой.

Не исключено, что после этого Илью оставят в Нижнем в аренде до лета», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.
  • С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».
  • Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Нижний Новгород Агапов Илья
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1671725415
Странно. Ничем не примечательный защитник для топ команд РПЛ.
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Antoshka2015
1671730663
Для локо пойдёт
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