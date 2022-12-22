ЦСКА и «Локомотив» поборются за экс-защитника «Спартака»

Защитник «Пари НН» Илья Агапов может перейти в ЦСКА или «Локомотив».

«ЦСКА и «Локомотив» поспорят за 21-летнего защитника «Пари НН» Агапова. Трансфер возможен уже этой зимой.

Не исключено, что после этого Илью оставят в Нижнем в аренде до лета», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.

С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».

Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно