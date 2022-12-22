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    ЦСКА и «Локомотив» поборются за экс-защитника «Спартака»

    Защитник «Пари НН» Илья Агапов может перейти в ЦСКА или «Локомотив».

    «ЦСКА и «Локомотив» поспорят за 21-летнего защитника «Пари НН» Агапова. Трансфер возможен уже этой зимой.

    Не исключено, что после этого Илью оставят в Нижнем в аренде до лета», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Агапов провел 16 матчей в этом сезоне.
    • С 2021 по 2022-й год он принадлежал «Спартаку».
    • Он провел 2 матча за молодежную сборную России.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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