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    Стала известна причина смерти 17-летней футболистки ЦСКА

    Появились подробности смерти вратаря молодежной команды ЖФК ЦСКА Виктории Виноградовой.

    «Виктория Виноградова умерла в Волгограде от отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном.

    По данным источников, девушка проводила свой отпуск в Волгограде у своей подруги – 15 летней Марины (футболистки местной команды). 18 декабря девушки сходили в кино, поужинали в местной кафешке и вернулись домой.

    На следующий день девушки долго не вставали и родные подруги решили их разбудить. Тогда дедушка обнаружил футболисток в комнате без сознания.

    Прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть Вики. Марину врачам удалось спасти, однако что именно произошло тем вечером, она не помнит.

    Точная причина смерти будет известна после проведения экспертиз», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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