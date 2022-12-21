Стала известна причина смерти 17-летней футболистки ЦСКА

Появились подробности смерти вратаря молодежной команды ЖФК ЦСКА Виктории Виноградовой.

«Виктория Виноградова умерла в Волгограде от отравления неизвестным веществом. Рядом с девушкой была обнаружена жидкость для вейпа и пакетик, предположительно с метадоном.

По данным источников, девушка проводила свой отпуск в Волгограде у своей подруги – 15 летней Марины (футболистки местной команды). 18 декабря девушки сходили в кино, поужинали в местной кафешке и вернулись домой.

На следующий день девушки долго не вставали и родные подруги решили их разбудить. Тогда дедушка обнаружил футболисток в комнате без сознания.

Прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть Вики. Марину врачам удалось спасти, однако что именно произошло тем вечером, она не помнит.

Точная причина смерти будет известна после проведения экспертиз», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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