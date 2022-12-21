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    ЦСКА сообщил о смерти 17-летней футболистки

    ЖФК ЦСКА сообщил о смерти вратаря молодежной команды Виктории Виноградовой.

    «Ушла из жизни Виктория Виноградова.

    19 декабря на 18-м году жизни, находясь в отпуске, скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, выступавшая на позиции вратаря за молодежную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года.

    Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.

    Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами…» – написал клуб.

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    Источник: телеграм-канал ЖФК ЦСКА

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