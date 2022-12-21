Жоаозиньо купил еду нуждающимся в Бразилии

Футболист «Сочи» Жоаозиньо поучаствовал в благотворительной акции. Он купил продукты бедным бразильцам.
«Жоаозиньо принял участие в оказании гуманитарной помощи населению бразильского города Умбауба.
Наш полузащитник передал нуждающимся 300 продуктовых наборов. Браво, Жо!» – написал «Сочи».
- Помимо бразильского у Жоаозиньо есть российский паспорт.
- Игрок выступает в РПЛ с 2011 года.
- У 33-летнего Жоаозиньо осталось полгода контракта с «Сочи».
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал «Сочи»