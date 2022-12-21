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    Жоаозиньо купил еду нуждающимся в Бразилии

    Футболист «Сочи» Жоаозиньо поучаствовал в благотворительной акции. Он купил продукты бедным бразильцам.

    «Жоаозиньо принял участие в оказании гуманитарной помощи населению бразильского города Умбауба.

    Наш полузащитник передал нуждающимся 300 продуктовых наборов. Браво, Жо!» – написал «Сочи».

    • Помимо бразильского у Жоаозиньо есть российский паспорт.
    • Игрок выступает в РПЛ с 2011 года.
    • У 33-летнего Жоаозиньо осталось полгода контракта с «Сочи».

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    Источник: телеграм-канал «Сочи»

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1313

      Hoahin 16 минут назад

      Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день...

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