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    Пиняев: «Я похож на Месси»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

    Почему твой кумир Месси, а не Криштиану?

    — Это как спросить ребенка, почему тебе нравится красный или белый цвет. Мне с самого детства был по душе Лео, поэтому и продолжал за ним следить.

    Я похож на него в плане роста и по индивидуальным качествам. Чуть-чуть, наверное, мы схожи. Поэтому мне было интереснее наблюдать за Месси.

    • 18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».
    • В ноябре он дебютировал за сборную России.
    • В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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