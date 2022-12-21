Пиняев: «Я похож на Месси»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

— Почему твой кумир Месси, а не Криштиану?

— Это как спросить ребенка, почему тебе нравится красный или белый цвет. Мне с самого детства был по душе Лео, поэтому и продолжал за ним следить.

Я похож на него в плане роста и по индивидуальным качествам. Чуть-чуть, наверное, мы схожи. Поэтому мне было интереснее наблюдать за Месси.

18-летний Пиняев – воспитанник «Чертаново».

В ноябре он дебютировал за сборную России.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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