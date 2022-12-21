Фанат сборной Аргентины скончался в Буэнос-Айресе, празднуя победу на ЧМ. Он упал с высоты

Болельщик сборной Аргентины умер во время празднования победы национальной команды на ЧМ-2022 в Буэнос-Айресе.

По информации Cronista, 24-летний мужчина сорвался вниз с высоких букв BA (Буэнос-Айрес), размещeнных перед обелиском. Фанат скончался в больнице от полученных травм.

На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек.

Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.

В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

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