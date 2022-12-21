«Барса» сделала больше публикаций о Месси после финала ЧМ-2022, чем «ПСЖ»

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.
По подсчетам Marca, после победы Аргентины над Францией в финале турнира «Барселона» опубликовала в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) девять постов, посвященных Месси.
Действующий клуб аргентинца «ПСЖ» опубликовал лишь пять постов.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
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Источник: Marca