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    «Барса» сделала больше публикаций о Месси после финала ЧМ-2022, чем «ПСЖ»

    Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси впервые в карьере выиграл ЧМ-2022.

    По подсчетам Marca, после победы Аргентины над Францией в финале турнира «Барселона» опубликовала в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) девять постов, посвященных Месси.

    Действующий клуб аргентинца «ПСЖ» опубликовал лишь пять постов.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: Marca

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