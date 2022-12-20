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    Президент ФИФА Инфантино хочет, чтобы ЧМ проходил раз в три года

    В ФИФА очень довольны коммерческими показателями чемпионата мира в Катаре.

    Организация смогла заработать 6,2 миллиарда фунтов – на 840 миллионов больше, чем по итогам ЧМ-2018.

    После этого президент ФИФА Джанни Инфантино нацелен на то, чтобы турнир проводился чаще. Его цель – организовывать мировое первенство раз в три года.

    Если соответствующие изменения будут утверждены, то их реализация возможна только с 2030 года. Переговоры о международном футбольном календаре на ближайшие годы уже практически завершены.

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    Источник: Daily Mail

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17335

      ilichkadr 34 минуты назад

      Давай Джанни, организовывай мировое первенство ежегодно. Бабла будет немерено!

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