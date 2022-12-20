Президент ФИФА Инфантино хочет, чтобы ЧМ проходил раз в три года

В ФИФА очень довольны коммерческими показателями чемпионата мира в Катаре.
Организация смогла заработать 6,2 миллиарда фунтов – на 840 миллионов больше, чем по итогам ЧМ-2018.
После этого президент ФИФА Джанни Инфантино нацелен на то, чтобы турнир проводился чаще. Его цель – организовывать мировое первенство раз в три года.
Если соответствующие изменения будут утверждены, то их реализация возможна только с 2030 года. Переговоры о международном футбольном календаре на ближайшие годы уже практически завершены.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Daily Mail