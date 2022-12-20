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  • РФС просит клубы делать больше фото российской символики. Из-за «недобора флагов» на матчи присылают волонтеров («Мутко против»)

РФС просит клубы делать больше фото российской символики. Из-за «недобора флагов» на матчи присылают волонтеров («Мутко против»)

20 декабря 2022, 12:14
6

РФС просит команды РПЛ и Первой лиги делать фотографии с матчей, на которых будет видна российская символика.

«Весной 2022 года российские футбольные лиги настойчиво просили клубы поставить плашку «Мы-Россия» на официальных сайтах команд.

По моим данным из РПЛ согласились несколько клубов, в том числе «Арсенал» и «Ахмат», а потом ещe «Химки» и «Торпедо» (подмосковная команда ее даже на форму налепила). Сейчас такая плашка продолжает висеть на сайтах «Ахмата» и «Торпедо». При этом, информацию о таких же просьбах и рекомендациях подтвердили источники и в нескольких клубах Первой лиги.

Помимо этого, по данным источников сразу в нескольких клубах, сотрудники лиг просили присылать им фотоотчеты с матчей таким образом, чтобы на них обязательно были видны на трибунах российские флаги.

Если на домашних матчах какой-то из команд наблюдался перманентный «недобор флагов», то на эти стадионы, между делом, с флагами отправлялись «специально обученные волонтеры». Клубам сообщали, что такие фотки нужны «для офиса РФС».

Убедительные просьбы присылать отчеты с надписями не прекратились. Но, по словам источников, теперь команды должны каждый раз присылать в РФС фотографии LED-бортов и табло, на которых видны надписи «МЫ – РОССИЯ» и «МЫ ВМЕСТЕ» и «ЗА РОССИЮ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Давид59
1671528280
Мы за Россию. Что за вопросы? А за кого ещё? Ну ещё немножко за Эритрею.
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Добрый Бобер
1671531411
"Один народ, одна страна, один Путин" не просят ещё писать?
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Persona_non_Grata
1671534488
Когда Россия взяла бронзу на ЧЕ, или стала чемпионом мира по хоккею , помню сколько было флагов и на улице и на машинах и ведь никто не просил ... И это, что называется от сердца, от души и это трогает !!! А вот когда по "просьбе" - то это для отчетности чиновников и ... "не цепляет" (((
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sold93
1671534643
наглядный пример, почему РФПЛ посредственная лига
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Иван Петров 1986
1671536213
А это для чего нужно? Это чтобы кто-то достойно выглядел в ч их-то глазах?
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