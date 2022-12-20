Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    РФС просит клубы делать больше фото российской символики. Из-за «недобора флагов» на матчи присылают волонтеров («Мутко против»)

    РФС просит команды РПЛ и Первой лиги делать фотографии с матчей, на которых будет видна российская символика.

    «Весной 2022 года российские футбольные лиги настойчиво просили клубы поставить плашку «Мы-Россия» на официальных сайтах команд.

    По моим данным из РПЛ согласились несколько клубов, в том числе «Арсенал» и «Ахмат», а потом ещe «Химки» и «Торпедо» (подмосковная команда ее даже на форму налепила). Сейчас такая плашка продолжает висеть на сайтах «Ахмата» и «Торпедо». При этом, информацию о таких же просьбах и рекомендациях подтвердили источники и в нескольких клубах Первой лиги.

    Помимо этого, по данным источников сразу в нескольких клубах, сотрудники лиг просили присылать им фотоотчеты с матчей таким образом, чтобы на них обязательно были видны на трибунах российские флаги.

    Если на домашних матчах какой-то из команд наблюдался перманентный «недобор флагов», то на эти стадионы, между делом, с флагами отправлялись «специально обученные волонтеры». Клубам сообщали, что такие фотки нужны «для офиса РФС».

    Убедительные просьбы присылать отчеты с надписями не прекратились. Но, по словам источников, теперь команды должны каждый раз присылать в РФС фотографии LED-бортов и табло, на которых видны надписи «МЫ – РОССИЯ» и «МЫ ВМЕСТЕ» и «ЗА РОССИЮ», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Факел» пригласит в тренерский штаб экс-футболиста «Спартака» и «Динамо»
    «Сочи» раскрыл план подготовки к весенней части сезона
    Пиняев рассказал, почему стал футболистом
    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      sold93 18 минут назад

      наглядный пример, почему РФПЛ посредственная лига

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20322

      Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Когда Россия взяла бронзу на ЧЕ, или стала чемпионом мира по хоккею , помню сколько было флагов и на улице и на машинах и ведь никто не просил ... И это, что называется от сердца, от души и это трогает !!! А вот когда по "просьбе" - то это для отчетности чиновников и ... "не цепляет" (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6266

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Один народ, одна страна, один Путин" не просят ещё писать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6090

      Давид59 2 часа назад

      Мы за Россию. Что за вопросы? А за кого ещё? Ну ещё немножко за Эритрею.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11