Мостовой уверен, что Роналду поздравит Месси с победой на ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира. Я уже десять лет говорю, что Месси — сильнейший в мире. Остаюсь при своeм мнении. Как вообще можно открывать рот на этих двух величайших футболистов? У кого язык поворачивается их критиковать?

Я не исключаю, что Месси ещe сыграет на чемпионате мира. Так, как Месси играет, он может спокойно до 40 играть. Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим», — сказал Мостовой.

Аргентина победила Францию в финале в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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