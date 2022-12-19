Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой уверен, что Роналду поздравит Месси с победой на ЧМ-2022

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    «Роналду однозначно поздравит Месси с победой на чемпионате мира. Я уже десять лет говорю, что Месси — сильнейший в мире. Остаюсь при своeм мнении. Как вообще можно открывать рот на этих двух величайших футболистов? У кого язык поворачивается их критиковать?

    Я не исключаю, что Месси ещe сыграет на чемпионате мира. Так, как Месси играет, он может спокойно до 40 играть. Его можно поставить на любую позицию, и он будет лучшим», — сказал Мостовой.

    • Аргентина победила Францию в финале в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей

    Новости по теме
    Месси посвятил пост победе Аргентины на ЧМ-2022 и показал фото с Кубком мира
    Стал известен главный претендент на «Золотой мяч»-2023 по версии Goal по итогам ЧМ-2022 1
    Де Пауль: «Месси – лучший на все времена. Если у идиотов и были сомнения, то сейчас их нет» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11