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    Де Пауль: «Месси – лучший на все времена. Если у идиотов и были сомнения, то сейчас их нет»

    Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории после победы над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Месси – лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то их больше нет. Такого, как он, больше не будет.

    Сейчас он самый счастливый человек на планете. Лео заслужил этот трофей», – сказал Де Пауль.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

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    Источник: WinSports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2066

      Maxi_7 29 минут назад

      Фановый рандомный турнирчик сборных ничего не решает в определении лучшего игрока. Решает только клубный футбол, а в нём Месси обтекает уже 7 лет к ряду после безвольных проигрышей в ЛЧ, где все топовые игроки находятся в равных условиях. Посмотрим, что он покажет в этом году. И сможет ли он выиграть хотя бы 2 ЛЧ подряд, про 3 я и не говорю даже...

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      Рейтинг: +3403

      acor94 59 минут назад

      Вообще-то, у нас, идиотов, всё ещё есть сомнения!

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