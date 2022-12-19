Де Пауль: «Месси – лучший на все времена. Если у идиотов и были сомнения, то сейчас их нет»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории после победы над Францией в финале ЧМ-2022.
«Месси – лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то их больше нет. Такого, как он, больше не будет.
Сейчас он самый счастливый человек на планете. Лео заслужил этот трофей», – сказал Де Пауль.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
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Источник: WinSports