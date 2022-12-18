Месси рассказал, остается ли он в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси дал понять, что не намерен уходить из команды после победы на чемпионате мира-2022.

«Слава богу, он дал мне все.

Мне нравится быть в сборной. Я хочу продолжить выступать за команду в статусе чемпиона мира», – сказал Месси.

Аргентина победила по пенальти в финале Францию.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.

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