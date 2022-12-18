Кучаев высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев не считает «Зенит» недосягаемым для других команд РПЛ.

– Какие у тебя ожидания от весенней части сезона?

– Я надеюсь, что мы очень хорошо проведeм сборы, на них большая надежда. В тренерском штабе большой упор на мышление.

Будем очень много тренировать схемы и тактики. Все зависит от сборов и нашей подготовки.

– От «Зенита» отставание 13 очков, насколько реально догнать?

– Верить в это точно нужно, это будет сложно и трудно, но нужно всегда верить, надеяться и работать над собой.

– Многие эксперты отмечают, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство. Что думаешь?

– По-моему, Кубок, в котором они уступили «Спартаку» и даже не вышли в верхнюю сетку, доказал, что конкурировать с Зенитом можно. Тут самое важное – ментальность.

– Согласен с тем, что уровень РПЛ сильно упал?

– Хотелось бы играть в еврокубках, чтобы иметь представление о том, какой уровень в РПЛ. Сложно объективно судить об уровне, не играя в еврокубках.

Когда не можешь сравнить себя с командами из топ-лиг, представление немного смазанное.

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