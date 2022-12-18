Модрич с отцом отпраздновал бронзу ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич подошел к отцу после матча за третье место чемпионата мира-2022 против Марокко (2:1). Они отпраздновали бронзу вместе.

У 37-летнего Модрича на этом ЧМ 7 матчей и ни одного результативного действия.

Модрич пока не планирует завершать карьеру в сборной.

Игрок стоит 10 миллионов евро.

Хорватия взяла медали на трех чемпионатах мира из своих шести.

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